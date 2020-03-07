Число зараженных коронавирусом в мире превысило 101,4 тысячи человек

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрирован 80 тысяч 651 подтвержденный случай заболевания.
По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрирован 80 тысяч 651 подтвержденный случай заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 101 тысяча 492 человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами Китая уже выявлен 17 481 инфицированный, за сутки подтверждено 2727 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 88 странах (плюс четыре за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 335 (плюс 69 за сутки) человек. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 56,8 тысячи человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Умерли 3 тысячи 485 человек.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!