Число зараженных коронавирусом в мире превысило 101,4 тысячи человек

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрирован 80 тысяч 651 подтвержденный случай заболевания.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрирован 80 тысяч 651 подтвержденный случай заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 101 тысяча 492 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами Китая уже выявлен 17 481 инфицированный, за сутки подтверждено 2727 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 88 странах (плюс четыре за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 335 (плюс 69 за сутки) человек. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 56,8 тысячи человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Умерли 3 тысячи 485 человек.

Источник: Элгезит