Правительство Узбекистана одобрило получение статуса наблюдателя в ЕАЭС

Правительство Узбекистана одобрило решение о получении статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Правительство Узбекистана одобрило решение о получении статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом стало известно по итогам заседания кабинета министров, прошедшем накануне, сообщает агентство УзА.

На заседании были рассмотрены исследования ведущих независимых консалтинговых компаний по этому вопросу и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов.

Для подробного изучения и глубокого анализа сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС рабочей группой в составе представителей кабинета министров, соответствующих министерств и ведомств в плане экономической интеграции проведена работа по изучению 16 крупных отраслей экономики страны.

Также в рамках сотрудничества Узбекистана и ЕАЭС были изучены заключения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы.

По итогам заседания принято решение о представлении в палаты Олий Мажлиса заключения и предложений, разработанных на основе аналитической и комплексной оценки, одобрено предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС предусмотрен статьей 109 Договора о ЕАЭС. Согласно положению, представители государства с таким статусом могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые органами Союза документы, не носящие конфиденциальный характер. Государство, имеющее статус наблюдателя, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам Союза и стран-участниц.

Источник: Кабар