Российский оппозиционер Навальный поделился историей суда по Батукаеву

Российский оппозиционер Алексей Навальный в микроблоге Twitter поделился историей суда по освобождению в Кыргызстане криминального авторитета Азиза Батукаева.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в микроблоге Twitter поделился историей суда по освобождению в Кыргызстане криминального авторитета Азиза Батукаева. “Какая чумовая история. Это второй раз, когда я читаю лонгрид медиазоны и думаю: хотел бы я посмотреть фильм, снятый об этом. Почитайте, там круче Наркос”, – написал Навальный.

Напомним, что расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.

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