Турция и Россия договорились о прекращении огня на северо-западе Сирии

Турция и Россия объявили о прекращении огня в Идлибе, последнем анклаве оппозиции Сирии в четверг, 5 марта, согласившись установить совместно-патрулируемый коридор безопасности.

Объявление было сделано после почти шестичасовой встречи лидеров двух стран в Москве. Прекращение огня начинается в полночь по местному времени и замораживает наступление сирийского правительства, которое вызвало гуманитарный кризис.

Коридор безопасности будет находиться в шести километрах к северу и югу от стратегической автомагистрали M4, проходящей через провинцию Идлиб. Турция и Россия начнут совместное патрулирование вдоль шоссе 15 марта. Но остается неясным, каким будет, если таковой будет вообще, механизм для обеспечения соблюдения прекращения огня.

«В этом процессе Турция оставляет за собой право отвечать на любые атаки режима, где угодно и с полной силой», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после саммита. «Пока в сирийском кризисе не будет прочного мира, который обеспечит территориальную целостность и политическое единство страны, Турция привержена продолжению всех своих инициатив», — добавил он.

Наступление Сирии в Идлибе

Предыдущие переговоры между Россией и Турцией в Астане в 2017 году и Сочи в 2018 году привели к созданию так называемой Идлибской зоны деэскалации и классификации некоторых районов в демилитаризованные зоны.

Но после серии нарушенных соглашений о прекращении огня сирийское правительство, поддерживаемое Россией, начало массированное наступление против последнего оппозиционного анклава. В ответ Турция усилила свое военное присутствие и послала подкрепление в этот район. В результате атаки режима на прошлой неделе погибли по меньшей мере 33 турецких солдата.

По данным медицинских групп на северо-западе Сирии, по меньшей мере 14 человек, в том числе дети, были убиты ранее в четверг в результате «двойного удара» по птицеферме, где живут семьи вынужденных переселенцев. Более 20 человек получили ранения в результате нападения, которое произошло рано утром в четверг в городе Маарат Мисрин, сообщает добровольная спасательная группа, известная как «Белые каски». Эта группа сообщает, что один человек числится пропавшим, а спасатели на месте происшествия все еще ищут обломки.

«Двойной удар» — это термин, обозначающий атаки на одно и то же место в течение короткого периода времени с целью максимизации потерь, включая среди спасателей. По данным турецких властей, в четверг в регионе был убит один турецкий солдат.

Гуманитарный кризис

Зимнее наступление сирийского правительства на этот район вызвало гуманитарный кризис. По оценкам ООН, 950 тысяч человек бежали с начала декабря. ООН говорит, что большинство из них — женщины и дети.

Массовый исход из региона привел к противостоянию между Грецией и Турцией из-за иммиграции после того, как тысячи мигрантов собрались на границе между двумя странами. Правительство Турции на прошлой неделе начало разрешать беженцам пересекать свою границу в направлении Европы, заявляя, что оно «исчерпало свою способность» удерживать их. Греция отказалась открыть свою сторону границы и ответила на наплыв людей силой.

Гул Туйсуз и Ивана Коттасова, CNN

Обновлено 20:41 по GMT, 5 марта 2020 г.

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Перевод Elgezit.kg.