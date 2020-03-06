Путин и Эрдоган договорились и в Сирии началось перемирие

В ночь на 6 марта 2020 года в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.
В ночь на 6 марта 2020 года в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом в ходе пятичасовых переговоров в Москве договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Формально, договорённости начали выполняться с 00:01 по московскому времени.
Кроме того, с 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии, вдоль которой будет создан коридор безопасности.
В принятом по итогам переговоров двух президентов заявлении, сообщает ТАСС, выражается решимость уничтожить все террористические группировки, действующие в Сирии, и подчеркивается, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. В документе также подтверждена приверженность Москвы и Анкары суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии.
Источник: newdaynews.ru
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