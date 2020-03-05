Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса

Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд. доходов из-за падения цен на нефть на фоне вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд. доходов из-за падения цен на нефть на фоне вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, как распространение заболевания повлияло на нефтедобывающие страны, руководитель фонда подчеркнула: «Мы признаем, что нефтедобывающие страны уже пострадали из-за падения спроса на нефть и цен на нефть вследствие распространения коронавируса». «Цены на нефть с начала года уже упали более чем на 15%, что привело к потерям в доходах основных экспортеров нефти в размере примерно $10 млрд.», - добавила Георгиева.

Она также отметила, что прогноз роста экономики стран Ближнего Востока «будет ниже, чем ожидалось». Кроме того, глава МВФ считает, что изменение в сторону снижения коснется и оценок китайской экономики.

ТАСС отмечает то, что темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом, масштабы падения будут зависеть, в частности, от ситуации с распространением коронавируса, добавила Георгиева.

«При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики замедлится ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длиться, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер», - сказала она. Ее слова приводятся в Twitter фонда.

Георгиева также назвала вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики, заявив о необходимости координации в борьбе с последствиями распространения 2019-nCoV.

По словам Георгиевой, перспективы развития мировой экономики смещаются в сторону более неблагоприятного сценария в связи с распространением коронавируса.

Источник: Кабар