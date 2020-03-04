Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Кроме того, советник отметил, что в РФ проживает 25 млн мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри». Он добавил, что месть Турции будет ужасной.
Так Хакки отреагировал на атаку сирийских ВВС по позициям боевиков в провинции Идлиб в Сирии, в результате которой погибли военнослужащие Турции.
Ранее, 28 февраля пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик объявил, что Турция будет считать сирийские войска «вражескими целями».
Источник: Элгезит
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