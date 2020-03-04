Главный хирург США призвал американцев не носить маски

Доктор Джером Адамс напомнил, что для предотвращения заражения коронавирусом следует чаще мыть руки и прикрывать лицо при кашле

Главный хирург США доктор Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения респираторных масок для предотвращения заражения коронавирусом, передает Голос Америки.

«Риск для американских граждан остается низким, – заявил в понедельник Адамс в эфире телеканала Fox. – Есть меры, которые можно принять, чтобы обеспечить свою безопасность. И есть вещи, которых не стоит делать. И одна из вещей, которых широкой общественности делать не стоит, – это покупать маски».

«Это на самом деле не помогает, – добавил он. – Эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса среди широкой общественности не доказана. К тому же люди, склонные покупать маски, не знают, как их правильно носить».

«Люди, которые не знают, как правильно носить маски, обычно часто трогают лицо и тем самым могут усилить распространение коронавируса», – отметил Адамс.

Адамс добавил: «Американцы пугаются, когда чувствуют, что ситуация выходит у них из-под контроля».

«Я хочу, чтобы американские граждане понимали, что есть меры, которые можно принять, чтобы обезопасить себя. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно принимать социальные меры предосторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это – важные меры для предотвращения заражения коронавирусом».

Адамс напомнил, что от сезонного гриппа в США каждый год умирают 18 000 человек, тогда как от коронавируса в стране пока умерли два человека.

«Я по-прежнему убежден, что от гриппа умрут намного больше людей, чем от коронавируса, – отметил он. – И не только в нашей стране, но и по всему миру».

Он добавил, что в случае заражения коронавирусом «важно помнить, что большинство людей перенесут заболевание в мягкой форме, проведут несколько дней дома, а потом им станет лучше».

«Сейчас время проявлять осторожность, а не поддаваться панике», – резюмировал он

Источник: Кабар