США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно

США готовы проверять на коронавирус до 1 миллиона человек еженедельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса.
США готовы проверять на коронавирус до 1 миллиона человек еженедельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса.
В ближайшее время будут разосланы пакеты для тестирования 1 миллиона пациентов, дальнейшие планы включают производство миллиона пакетов еженедельно, сказал Пенс, которого цитируют журналисты пула.
"Любой американец может быть протестирован", - заявил Пенс. По его словам, тесты не будут ограничиваться людьми, у которых обнаружены симптомы вируса.
Пенс сообщил также, что в стране подтверждено 77 случаев заболевания новым коронавирусом, девять человек скончались. Вирус зафиксирован в 13 штатах из 50.
Источник: Кабар
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