В Китае за сутки вылечилось от коронавируса в 22 раза больше людей, чем заболело

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения страны, за сутки зафиксировано 119 новых случаев заражения, 2 652 человека были выписаны из больниц.
По данным Государственного комитета по делам здравоохранения страны, за сутки зафиксировано 119 новых случаев заражения, 2 652 человека были выписаны из больниц. Количество умерших от коронавируса нового типа в Китае достигло 2 981, 49 856 человек выздоровели и выписаны из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР. Таким образом, число выздоровевших за сутки в 22 раза превысило количество заболевших.
За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 38 летальных исходов и 119 новых случаев заражения, 2 652 человека были вылечены и выписаны из больниц. Общее число заболевших составило 80 270.
В центральной провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания - было зафиксировано 115 новых случаев заражения, из них 114 - в городе Ухане. Общее число заболевших достигло 25 905 (22 368 в Ухане). Количество летальных исходов в Хубэе увеличилось на 37, до 2 871 (2 282 в Ухане). Более 38,5 тыс. человек в провинции вылечены и выписаны из больниц.
По данным комитета, в общей сложности тесные контакты с заболевшими в Китае имели 666 397 человек, из них 36 432 находятся под медицинским наблюдением.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!