В Китае за сутки вылечилось от коронавируса в 22 раза больше людей, чем заболело

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения страны, за сутки зафиксировано 119 новых случаев заражения, 2 652 человека были выписаны из больниц.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения страны, за сутки зафиксировано 119 новых случаев заражения, 2 652 человека были выписаны из больниц. Количество умерших от коронавируса нового типа в Китае достигло 2 981, 49 856 человек выздоровели и выписаны из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР. Таким образом, число выздоровевших за сутки в 22 раза превысило количество заболевших.

За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 38 летальных исходов и 119 новых случаев заражения, 2 652 человека были вылечены и выписаны из больниц. Общее число заболевших составило 80 270.

В центральной провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания - было зафиксировано 115 новых случаев заражения, из них 114 - в городе Ухане. Общее число заболевших достигло 25 905 (22 368 в Ухане). Количество летальных исходов в Хубэе увеличилось на 37, до 2 871 (2 282 в Ухане). Более 38,5 тыс. человек в провинции вылечены и выписаны из больниц.

По данным комитета, в общей сложности тесные контакты с заболевшими в Китае имели 666 397 человек, из них 36 432 находятся под медицинским наблюдением.

Источник: Кабар