Число заболевших коронавирусом в Китае составило 80 тысяч 151 человек

За минувшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.

За минувшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, количество выявленных с декабря 2019 года случаев заражения составило 80 тысяч 151.

Власти зарегистрировали 31 смертельный случай (все — в провинции Хубэй, где началось распространение инфекции). Число жертв на материковом Китае достигло 2 тысяч 943, в мире — 3 тысяч 116.

По данным SCMP, количество тех, кого вылечили и выписали из больниц, выросло до 48 тысяч 2 человек, из них 2742 — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются более 40,6 тысячи человек, которые близко контактировали с заболевшими.

Источник: elgezit.kg