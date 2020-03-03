Число заболевших коронавирусом в Китае составило 80 тысяч 151 человек

За минувшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
За минувшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, количество выявленных с декабря 2019 года случаев заражения составило 80 тысяч 151.
Власти зарегистрировали 31 смертельный случай (все — в провинции Хубэй, где началось распространение инфекции). Число жертв на материковом Китае достигло 2 тысяч 943, в мире — 3 тысяч 116.
По данным SCMP, количество тех, кого вылечили и выписали из больниц, выросло до 48 тысяч 2 человек, из них 2742 — за последние сутки.
Под медицинским наблюдением остаются более 40,6 тысячи человек, которые близко контактировали с заболевшими.
Источник: elgezit.kg
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