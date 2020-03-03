Коронавирус: «Китай дал миру время»

Граждане КНР просят не отождествлять их с вирусом.

Ведь ученые уже даже не уверены, что первоначальный источник заражения находится именно в этой стране

После распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Китае и за его пределами руководству страны и ее народу пришлось проделать колоссальную работу, чтобы минимизировать распространение заболевания и сократить число зараженных.

Но титанический труд вызвал не только восхищение, но и откровенную травлю китайских граждан в некоторых странах. Разве заслужили ее люди, чьи соотечественники на родине сражаются со смертельным вирусом не только ради себя, но и ради всего мира?

Немного уважения

Китай дал миру время на подготовку к борьбе с коронавирусом. Об этом на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 15 февраля 2020 года.

«Но мы не знаем, сколько времени, - отметил он. - Нас тревожит отсутствие финансирования срочных ответных мер со стороны международного сообщества. А уровень слухов и дезинформации препятствует борьбе с вирусом».

Председатель мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заметил, что негативное отношение к Китаю из-за вспышки коронавируса несправедливо.

«Китай приложил большие, действительно огромные усилия, чтобы справиться с этой проблемой, - сказал он. - Но это не только китайская проблема. Я думаю, что КНР заслуживает сотрудничества, поддержки и поощрения, а не только критики».

Совсем недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также напомнил, что Китай вообще-то прилагает усилия в интересах всего человечества. Он поблагодарил граждан КНР, многим из которых пришлось пожертвовать размеренной жизнью, чтобы предотвратить распространение вируса.

И Гутерриш считает, что другим странам тоже следует взять на себя ответственность в борьбе с COVID-19 и отказаться от дискриминации и стигматизации китайцев. Да и глава ВОЗ отмечал, что главную угрозу сейчас представляет «не вирус как таковой, а стигматизация», и призвал «остановить ненависть». А ненависть эта льется потоком.

Страх и ненависть

«Боритесь с вирусом, а не с китайцами» - этот крик души появился на страницах «Жэньминь жибао» в начале февраля.

Автор заявил, что страх перед заразой, расизм и ненависть оказались гораздо быстрее и агрессивнее, чем сам коронавирус.

Сильнее всего страсти кипят, разумеется, в социальных сетях. Особенно быстро панике поддались пользователи из соседних для Китая стран: на Филиппинах, в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме. Но если бы только в Интернете.

В конце января китайские граждане были вынуждены вернуться из Тайланда и Малайзии на чартерных самолетах и приземлиться в эпицентре распространения вируса – в Ухане, поскольку столкнулись за границей с «практическими трудностями».

Несколько дней назад жители Жумгальского района Нарынской области Кыргызстана вышли на митинг, требуя изолировать китайских рабочих, приехавших строить автодорогу «Север – Юг».

Два австралийских СМИ опубликовали статьи, в которых требовали не пускать детей китайского происхождения в школу во избежание заражения учеников, а коронавирус называли «китайским вирусом». Уже более 46 тыс. человек подписали петицию с требованием от австралийских СМИ публичных извинений за расизм в отношении китайской общины, передает Global Times.

- Агрессия обусловлена страхами людей, - объяснил Vesti.kg политолог Денис Бердаков. – Такого мы не видели уже лет 10-15. Это пример мировой истерии, которые в прошлом веке были очень частыми и очень массовыми. Они крайне опасны.

По его словам, подобные вспышки сильно подрывают мировую экономику и в конце концов бьют по всем участникам.

Американская платформа Bloomberg оправдала отмену рейсов из Китая, прекращение работы с китайскими студентами по обмену и отказ обслужить китайских посетителей «приоритетом общественного здоровья».

«Правительства, компании и образовательные учреждения пытаются найти верное решение в сложившейся ситуации», - говорится в статье.

Однако именно в тяжелые времена проявляются все лучшие и худшие качества человека или целого народа. Поэтому травля, развернутая против Китая в некоторых странах, красноречивее любого диагноза и требует особого внимания международного сообщества.

«Просто любите китайцев и не отождествляйте их с вирусом, - пишет «Жэньминь жибао». - <…> Это было бы нечестно по отношению к ним и всему человечеству – отталкивать или осуждать людей, спасшихся от вируса, в то время как их должно утешить: ведь гибнут люди, жизнь перестает быть мирной, многие теряют средства к существованию. Именно этого требует от нас человечность».

Китайцы – это не коронавирус

Но к счастью, таких не большинство. Лидеры многих государств и международных организаций выразили готовность поддержать китайский народ в борьбе с коронавирусом. Среди них оказались Германия, Франция, Великобритания, Россия, Таиланд, Непал, Тунис, Камбоджа, КНДР, Куба, Индия и Пакистан, а также ВОЗ, Европейский союз, Всемирный банк и ШОС.

Многие страны предложили свою помощь и отправили в КНР гуманитарную помощь в виде медицинских принадлежностей.

Китай в свою очередь тоже сделал все возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность своих и иностранных граждан. Государство активно включилось в международное сотрудничество по этому вопросу, делясь информацией и принимая меры по предотвращению распространения вируса за пределами страны.

Выявив патоген и раскрыв информацию о нем ВОЗ и другим странам, китайские ученые дали возможность быстро разработать инструменты для экспресс-тестирования вируса.

В исследованиях при создании вакцины против вируса помогали их коллеги из Австралии и Ганы. Два студента-фармацевта, которые обучались в Китае, клонировали вирус во время первой незначительной вспышки и вызвались работать в КНР и помогать в борьбе со смертоносным вирусом.

«Система «активного эпиднадзора» Китая сыграла важную роль в выявлении первого случая новой коронавирусной инфекции, а проявленный Китаем дух открытости и сотрудничества в борьбе с эпидемией имеет решающее значение для ВОЗ в разработке руководства по тестированию и лечению пневмонии, - заявила эксперт по инфекционным заболеваниям ВОЗ Мария Ван Керкхове. - Благодаря развитию международного сотрудничества мы создаем систему знаний о вирусах, что играет важную роль в нынешней борьбе с эпидемией».

После обнаружения коронавируса в Германии, его удалось мгновенно изолировать в том числе благодаря тесному сотрудничеству немецких властей с руководством Китая. Министерство здравоохранения КНР помогло принять необходимые меры, своевременно поделившись с Федеральным министерством здравоохранения Германии необходимой информацией.

Горячая точка

Но не стоит забывать, что самая активная работа по борьбе с коронавирусом идет внутри Китая.

В 31 административной единице КНР активировали меры реагирования на чрезвычайные ситуации первого уровня. Каждый госорган там сейчас должен распределять ресурсы, отдавая приоритет лечению населения, а особая рабочая группа наставляет местные власти в вопросах экстренного мониторинга, эпидемиологического контроля, отбора проб и тестирования.

Десятки тысяч врачей со всей страны отправились в Ухань. Заводы по изготовлению масок и защитных костюмов работают круглосуточно. На границе – «зеленые коридоры» для быстрого ввоза материалов для них.

Правительство Китая пообещало покрыть медицинские расходы пациентов, зараженных новым коронавирусом. Жертвуют клиникам деньги и медицинские принадлежности и добровольцы из числа обычных людей. Чартерные рейсы возвращают домой граждан Китая, оставшихся за границей.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что принятые Китаем меры по борьбе с эпидемией как внутри страны, так и за границей, произвели на него глубокое впечатление. Он признался, что потрясен решимостью и мужеством властей и народа Китая.

«Китай заслуживает нашей благодарности и уважения, - говорил он. - Мы бы видели гораздо больше случаев инфицирования за пределами Китая к настоящему времени, и, возможно, смертей, если бы не усилия китайского правительства, а также прогресс, которого они добились для защиты своего населения и народов мира».

В организации уверили, что поездки и торговля с Китаем будут безопасными при соблюдении необходимых мер предосторожности.

Рассвет надежды

Сегодня, как известно, пик эпидемии коронавируса уже миновал. Он пришелся на период с 23 января по 2 февраля.

Вот уже несколько недель темпы заражения неуклонно снижаются, говорится в докладе совместной миссии Китая и ВОЗ по результатам изучения ситуации в китайских провинциях. При этом ученые отмечают, что ДНК коронавируса не изменился значительно, что тоже позволяет делать хорошие прогнозы.

Смертность среди заболевших в Ухане составляет примерно 2-4 процента, за его пределами – 0,7 процента. Люди с тяжелой или критической формой болезни выздоравливают в течение 3-6 недель, пациентам с легкой формой для полного исцеления хватает и двух.

«Использование слова «пандемия» [по отношению к ситуации с коронавирусом] не соответствует действительности», – резюмировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.

В докладе подчеркивается, что значительное количество возможных случаев заражения так и не произошли благодаря мерам, принятым китайским правительством.

«Я никогда не видел такой крупномасштабной операции по профилактике эпидемии и таких мощных мер», - признался директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Источник вируса – не Китай?

Очевидно, что немалую роль в стигматизации китайцев играет и психологический аспект – уверенность в том, что точка распространения эпидемии расположена именно в Китае. Однако у ученых уже нет уверенности в этом.

Глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань выступил с заявлением о том, что несмотря на суровые карантинные меры в других странах, там также возникают очаги распространения коронавируса.

«Поэтому вирус необязательно зародился именно в Китае», - отметил он.

Выяснение первоначального источника осложняется еще и тем, что неизвестно, появился ли вирус сейчас или существовал ранее, а также кто, кроме панголинов и летучих мышей, был промежуточным хозяином болезни.



Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане в провинции Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем и поражает легкие и другие органы. На начальной стадии он напоминает простуду: у больного поднимается температура, начинается кашель. Инкубационный период может достигать двух недель, в течение которых человек уже может заразить ничего не подозревающих окружающих.

По данным на 3 марта 2020 года количество зараженных коронавирусом превысило 89 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. Почти 45 тыс. выздоровели и покинули медучреждения.

Источник: vesti.kg