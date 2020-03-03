Трамп не исключил возможность введения режима ЧП из-за коронавируса в США

Американская администрация рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну в связи с распространением коронавируса.
Американская администрация рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с представителями фармацевтических компаний в Белом доме.
«Да, мы рассматриваем», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Это касается определенных стран, где наблюдается более резкий рост», - пояснил американский лидер. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
«Мы уже сделали это, как вы знаете, в отношении трех стран в дополнение к Китаю. Так что мы будем делать это и дальше», - подчеркнул президент.
Трамп также не исключил в будущем возможность введения общенационального режима ЧП в США из-за коронавируса, однако, по его словам, сейчас в этом нет необходимости. «Я не думаю, что нам нужно это, потому что я действительно думаю, что мы в очень хорошем положении. Мы готовы ко всему. Мы всегда сможем сделать это позже, но я не думаю, что нам нужно это на данном этапе», - отметил он.
Источник: Кабар
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