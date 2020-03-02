У пассажира рейса Тегеран - Москва - Пекин подтвердили коронавирус

Комитет по здравоохранению Пекина подтвердил диагноз заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, у пассажира рейса Москва - Пекин, прибывшего в китайскую столицу.

Комитет по здравоохранению Пекина подтвердил диагноз заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, у пассажира рейса Москва - Пекин, прибывшего в китайскую столицу. Как сообщило посольство РФ в КНР, гражданин следовал из Ирана в Китай с пересадкой в Шереметьево, его гражданство не называется.

«По информации Комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, прибывшего 29 февраля в Пекин из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево», - говорится в сообщении посольства.

Как пишет ТАСС, в диппредставительстве уточнили, что все пассажиры, следовавшие одним рейсом с заразившимся коронавирусом, «были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра». Подчеркивается, что «ни у одного из следовавших на борту граждан России симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено».

Как сообщает посольство со ссылкой на власти города, «лица, сидевшие в самолете в непосредственной близости от больного, останутся изолированными в упомянутой гостинице, где пройдут обязательный 14-дневный карантин, среди них двое граждан России».

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи инфицирования были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Источник: Кабар