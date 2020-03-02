В Китае из-за эпидемии коронавируса снизился уровень загрязнения воздуха

Эпидемия коронавируса помогла снизить уровень загрязнения воздуха в Китае.
Эпидемия коронавируса помогла снизить уровень загрязнения воздуха в Китае. Об этом со ссылкой на NASA сообщает Deutsche Welle.
Агентство опубликовало спутниковые снимки, на которых видно снижение уровня диоксида азота в воздухе.
Диоксид азота выделяется автотранспортом, электростанциями и промышленными объектами. По словам ученых NASA, сначала воздух стал чище вблизи Уханя, где началась эпидемия коронавируса. К концу февраля эта тенденция распространилась на всю страну.
NASA отмечает, что в карантин были помещены миллионы людей, это крупнейшая подобная акция в истории человечества. «Это первый раз, когда я вижу столь существенное падение [уровня диоксида азота] на такой большой площади из-за конкретного события», — заявила исследователь качества воздуха в Центре космических полетов Годдарда (Goddard Space Flight Center) при NASA Фей Лю.
Серьезное сокращение вредных выбросов также наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года и во время Олимпиады в Пекине. Однако оно было локализовано только вокруг китайской столицы и затем уровень загрязнения снова вырос, отметили в NASA.
Источник: elgezit.kg
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