Компания Apple отправила своим сотрудникам в карантинном Китае посылки

Компания Apple отправила своим сотрудникам в карантинном Китае посылки с бесплатными планшетами, медицинскими масками, антисептиками для рук и печеньем.

Так компания поддерживает своих работников, оказавшихся в затруднительном положении, пишет портал ferra.ru.

Одну из таких посылок опубликовали в китайской соцсети Weibo. Подарки предназначены для сотрудников Apple в Хубэе и Вэньчжоу. Как говорится в письме компании, она желает работникам в Китае самого лучшего и отправляет специальные CareKit для них. В наборы положили iPad, которые можно использовать для развлечений или онлайн-обучения детей, вынужденных проводить время дома из-за карантина.



Источник: elgezit.kg