В Китае от коронавируса выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
По его данным, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.
Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания, 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов.
Источник: Кабар
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