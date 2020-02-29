В Иране у четырех депутатов подтвержден коронавирус; ВОЗ сообщает о глобальной угрозе

Анализы четырех членов парламента в Иране дали положительный результат на коронавирус.
Диагноз подтвержден еще у нескольких высокопоставленных иранских чиновников, в том числе Масуме Эбтекар, вице-президента по делам женщин и семьи. Из-за быстрого распространения заболевания в Иране отменены пятничные молитвы.
Число жертв коронавируса, по официальным данным, в Иране увеличилось за последние сутки на восемь. Согласно сообщениям властей страны, до настоящего времени заболевание унесло жизни 34 человек. Подтверждены 388 случаев заражения.
Однако Би-би-си сообщает, что проведенный неназванными источниками подсчет в нескольких больницах показал, что по состоянию на 27 февраля в стране умерло не менее 210 человек. Министерство здравоохранения категорически опровергло это сообщение. Официальные лица Ирана находятся под градом критики, их обвиняют в сокрытии истинных масштабов распространения недуга.
Власти отменили пятничные молитвы в Тегеране и 22 административных центрах регионов в ответ на надвигающуюся пандемию, министерство здравоохранения выступило против массовых мероприятий. Закрыты школы и университеты, а также места досуга — кинотеатры, театры и концертные залы.
Около 83 тысяч человек в десятках стран заразилось COVID-19 — респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом, — погибли свыше 2 800 человек. Большинство заражений и летальных исходов зарегистрировано в Китае, где в декабре выявили первые случаи.
О первых случаях заболевания коронавирусом 28 февраля сообщили Азербайджан, Беларусь, Литва, Нигерия, Нидерланды и Новая Зеландия.
Беларусь заявила, что анализы прибывшего в страну на прошлой неделе гражданина Ирана дали положительный результат. Министерство здравоохранения сообщило, что пациент находится в «удовлетворительном» состоянии, он помещен на карантин.
В Азербайджане, как сообщили СМИ, коронавирус выявлен у россиянина, приехавшего из Ирана.
Власти соседней Грузии говорят, что в стране зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусом: диагноз поставлен гражданину Грузии, который вернулся из Италии — страны, ставшей очагом инфекции. Состояние пациента оценивается как стабильное, заявили грузинские медики. Ранее коронавирус выявили у 50-летнего гражданина Грузии, вернувшегося на родину из Ирана через Азербайджан.
В Казахстане, по данным властей, заболевших коронавирусом нет. По данным на 27 февраля на карантине в стране находились 185 человек, прибывших из Китая.
Всемирная организация здравоохранения повысила до «максимального» уровень угрозы глобального распространения коронавируса после увеличения числа заболевших по всему миру, несмотря на сокращение случаев заражения в Китае. «Мы повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до "очень высокого" на глобальном уровне», — заявил 28 февраля журналистам в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Распространение коронавируса отражается на глобальной экономике, мировые фондовые площадки в пятницу вновь показали снижение, которое продолжается шестой день подряд.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!