В Иране у четырех депутатов подтвержден коронавирус; ВОЗ сообщает о глобальной угрозе

Анализы четырех членов парламента в Иране дали положительный результат на коронавирус.

Диагноз подтвержден еще у нескольких высокопоставленных иранских чиновников, в том числе Масуме Эбтекар, вице-президента по делам женщин и семьи. Из-за быстрого распространения заболевания в Иране отменены пятничные молитвы.

Число жертв коронавируса, по официальным данным, в Иране увеличилось за последние сутки на восемь. Согласно сообщениям властей страны, до настоящего времени заболевание унесло жизни 34 человек. Подтверждены 388 случаев заражения.

Однако Би-би-си сообщает, что проведенный неназванными источниками подсчет в нескольких больницах показал, что по состоянию на 27 февраля в стране умерло не менее 210 человек. Министерство здравоохранения категорически опровергло это сообщение. Официальные лица Ирана находятся под градом критики, их обвиняют в сокрытии истинных масштабов распространения недуга.

Власти отменили пятничные молитвы в Тегеране и 22 административных центрах регионов в ответ на надвигающуюся пандемию, министерство здравоохранения выступило против массовых мероприятий. Закрыты школы и университеты, а также места досуга — кинотеатры, театры и концертные залы.

Около 83 тысяч человек в десятках стран заразилось COVID-19 — респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом, — погибли свыше 2 800 человек. Большинство заражений и летальных исходов зарегистрировано в Китае, где в декабре выявили первые случаи.

О первых случаях заболевания коронавирусом 28 февраля сообщили Азербайджан, Беларусь, Литва, Нигерия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Беларусь заявила, что анализы прибывшего в страну на прошлой неделе гражданина Ирана дали положительный результат. Министерство здравоохранения сообщило, что пациент находится в «удовлетворительном» состоянии, он помещен на карантин.

В Азербайджане, как сообщили СМИ, коронавирус выявлен у россиянина, приехавшего из Ирана.

Власти соседней Грузии говорят, что в стране зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусом: диагноз поставлен гражданину Грузии, который вернулся из Италии — страны, ставшей очагом инфекции. Состояние пациента оценивается как стабильное, заявили грузинские медики. Ранее коронавирус выявили у 50-летнего гражданина Грузии, вернувшегося на родину из Ирана через Азербайджан.

В Казахстане, по данным властей, заболевших коронавирусом нет. По данным на 27 февраля на карантине в стране находились 185 человек, прибывших из Китая.

Всемирная организация здравоохранения повысила до «максимального» уровень угрозы глобального распространения коронавируса после увеличения числа заболевших по всему миру, несмотря на сокращение случаев заражения в Китае. «Мы повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до "очень высокого" на глобальном уровне», — заявил 28 февраля журналистам в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Распространение коронавируса отражается на глобальной экономике, мировые фондовые площадки в пятницу вновь показали снижение, которое продолжается шестой день подряд.

Источник: Азаттык