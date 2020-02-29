Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2835 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 251, из них 2 835 скончались, свыше 39 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 251, из них 2 835 скончались, свыше 39 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению. "Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 79 251 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 414 человек (7 664 находятся в тяжелом состоянии), 39 002 человека выписаны из больниц, 2 835 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Примечательно, что общее число выздоровевших (39 002 человека) впервые превысило число тех, кто находится на лечении (37 414).

За последние сутки по всей стране были выявлены 427 новых случаев заражения (из них 423 – в провинции Хубэй), из больниц выписали 2885 человек (из них 2492 – в провинции Хубэй), скончались 47 (из них 45 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 248 случаев с подозрением на коронавирус.

Источник: РИА Новости