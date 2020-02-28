Число зараженных коронавирусом в мире составило 83 тысячи 272 человека

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 тысяч 824 подтвержденных случаев заболевания.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 тысяч 824 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 83 тысячи 272 человека.

По последним данным ВОЗ (на 28 февраля), за пределами материкового Китая в 37 странах и территориях по всему миру зафиксировано 2 тысячи 858 случаев летального исхода. Число выздоровевших при этом составило 36 тысяч 436 человек.

На материковом Китае, по данным SCMP, умерли 2 тысячи 788 человек.

Источник: Элгезит