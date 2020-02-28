В Иране коронавирусом заразилась вице-президент

Чтобы не допустить распространение заболевания в стране отменили пятничные молитвы

В Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на иранских журналистов.

Масуме Эбтекар второй член иранского правительства с таким диагнозом. Ранее глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннур заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Кроме того, во вторник заболевание было выявлено у депутата Меджлиса Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Теперь анализы на вирус должны будут сдать все члены команды Эбтекар. В министерстве здравоохранения страны сообщили, что за последние сутки число умерших увеличилось с семи до 26 человек – это самый высокий уровень смертности за пределами Китая, где впервые была зафиксирована болезнь.

Вирус диагностирован у 245 человек -– на 106 человек больше, чем за предыдущий день. На пресс-конференции представитель Минздрава Ирана заявил, что большая часть новых случаев заражения приходится на лаборатории, где проводятся эксперименты с вирусом.

Как сообщают СМИ, из-за коронавируса в Иране отменили пятничные молитвы и ограничили внутренние поездки граждан.

Источник: vesti.kg