Добровольно обратившиеся к медикам с симптомами коронавируса люди в Китае получат деньги

Администрация города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй

Администрация города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй, находящейся в центре вспышки коронавируса, обещает платить жителям 10 тысяч юаней (около $1 тысячи 426) при добровольном обращении в медицинское учреждение с симптомами заболевания и дальнейшем подтверждении диагноза, сообщает Reuters

Цяньцзян, город с населением около одного миллиона человек, расположен в 150 километрах от города Ухань, эпицентра распространения коронавируса. По последним данным, в Цяньцзяне зарегистрировано 197 случаев заболевания. Администрация города призывает жителей идти в медучреждения при недомогании или наличии симптомов.

В провинции Хубэй подтверждено около 65 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 2,6 тысячи летальных исходов. В мире от коронавируса умерли более 2 тысяч 850 человек, подтверждено более 83,2 тысячи случаев заражения.

Власти Цяньцзяна объяснили, что жителям, у которых ранее выявлен коронавирус, выплачивать вознаграждение не будут. Если у обращающихся за медпомощью коронавирус не подтвердится, им выдадут тысячу юаней.

Денежные вознаграждения добровольно прошедшим медицинское обследование предлагают и в других городах провинции Хубэй, но суммы там в разы меньше (около 500 юаней). В провинциях Цзянси и Хэбэй местные власти предлагают от 300 до 500 юаней.

Ранее власти Китая сообщили, что пациенты с симптомами респираторных заболеваний могут обследоваться в медучреждениях бесплатно. Центральные власти Китая выделили дополнительные средства местным властям на обследование жителей.

Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом, распространяется в последние дни за пределами Китая более быстрыми темпами, чем внутри этой страны.

Источник: Элгезит