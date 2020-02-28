Добровольно обратившиеся к медикам с симптомами коронавируса люди в Китае получат деньги

Администрация города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй
Администрация города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй, находящейся в центре вспышки коронавируса, обещает платить жителям 10 тысяч юаней (около $1 тысячи 426) при добровольном обращении в медицинское учреждение с симптомами заболевания и дальнейшем подтверждении диагноза, сообщает Reuters
Цяньцзян, город с населением около одного миллиона человек, расположен в 150 километрах от города Ухань, эпицентра распространения коронавируса. По последним данным, в Цяньцзяне зарегистрировано 197 случаев заболевания. Администрация города призывает жителей идти в медучреждения при недомогании или наличии симптомов.
В провинции Хубэй подтверждено около 65 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 2,6 тысячи летальных исходов. В мире от коронавируса умерли более 2 тысяч 850 человек, подтверждено более 83,2 тысячи случаев заражения.
Власти Цяньцзяна объяснили, что жителям, у которых ранее выявлен коронавирус, выплачивать вознаграждение не будут. Если у обращающихся за медпомощью коронавирус не подтвердится, им выдадут тысячу юаней.
Денежные вознаграждения добровольно прошедшим медицинское обследование предлагают и в других городах провинции Хубэй, но суммы там в разы меньше (около 500 юаней). В провинциях Цзянси и Хэбэй местные власти предлагают от 300 до 500 юаней.
Ранее власти Китая сообщили, что пациенты с симптомами респираторных заболеваний могут обследоваться в медучреждениях бесплатно. Центральные власти Китая выделили дополнительные средства местным властям на обследование жителей.
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом, распространяется в последние дни за пределами Китая более быстрыми темпами, чем внутри этой страны.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!