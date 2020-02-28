Коронавирус диагностирован у вице-президента Ирана, пишут СМИ

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости со ссылкой на IRNA.
"С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным", – рассказал советник вице-президента Ирана.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в Иране достигло 245, скончались 26 человек.
Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 78 тысяч человек, из которых скончались 2744, а вылечились более 32 тысяч. По информации ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
Источник: Кабар
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