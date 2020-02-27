Вспышка коронавируса: Джеки Чана поместили в карантин

Известно, что знаменитый актер был на вечеринке с человеком, у которого обнаружили COVID-19

Всемирно известного актера Джеки Чана поместили в карантин с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что он присутствовал на мероприятии, где был 48-летний сотрудник полиции, у которого позже диагностировали вирус COVID-19 (коронавирус).

Напомним, что ранее Джэки Чан пообещал миллион юаней (свыше 140 тысяч долларов) тому, кто создаст лекарство от нового типа вируса.

Источник: vesti.kg