Саудовская Аравия приостанавливает въезд в страну паломников на фоне коронавируса

Власти Саудовской Аравии временно приостановили въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
Власти Саудовской Аравии временно приостановили въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства. «Въезд в королевство с целью умры и посещения аль-Масджид ан-Набави (Мечети Пророка) временно приостановлен», — сообщило министерство в Twitter.
Кроме того, МИД заявил, что приостанавливает въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых «распространение нового коронавируса представляет собой опасность».
Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый.
Большой хадж совершается в посвященный этому месяц «зуль-хиджа» («месяц паломничества»). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется.
Малый хадж (умра) мусульманин может совершить в любое время года.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
Источник: Элгезит
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