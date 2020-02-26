США продлили антироссийские санкции из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России, введенных из-за событий на Украине, сообщают зарубежные СМИ.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России, введенных из-за событий на Украине, сообщают зарубежные СМИ. Уведомление направлено в Конгресс США. Ограничительные меры будут действовать до 6 марта 2021 года.
Впервые антироссийские санкции были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевались и расширялись.
В настоящее время конгрессмены обсуждают новый пакет антироссийских санкций из-за сообщений о возможном вмешательстве Москвы в грядущие выборы президента США.
Источник: reporter.kg
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