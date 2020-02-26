Узбекистан в январе увеличил выпуск автомобилей на 25,96%

Узбекистан в январе 2020 года выпустил 22 тыс. легковых автомобилей, что на 25,96% выше по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщает Госкомстата РУз.

Узбекистан в январе 2020 года выпустил 22 тыс. легковых автомобилей, что на 25,96% выше по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщает Госкомстата РУз. В отчетном периоде производство грузовых автомобилей сократилось на 25,89% или до 272 единиц.

В автомобильной промышленности в январе 2020 года было произведено 5 тыс. 962 автомобиля марки «Нексия» (темпы роста к аналогичному периоду 2019 года составили 129,0%), 5 тыс. 78 - «Кобальт» (147,4%), 4 тыс. 340 – «Джентра» (155,0%), 3 тыс. 989 – «Дамас» (135,2%), 2 тыс. 320 – «Спарк» (148,7%) и 7 тыс. 288 – «Лабо» (47,8%).

За январь 2020 года в республике произведено 19,8 тыс. штук автомобильных двигателей (рост - на 20,7% к соответствующему периоду 2019 года).



Источник: Кабар