Индонезийская чиновница верит в зачатие через воду в бассейне, китаец трогал женщин, пугая их пауком, самый старый в мире отец умер из-за сигареты

Планета в порядке, это людям конец

Безопасность на воде

Индонезийская чиновница предостерегла женщин от купания в бассейне с мужчинами, поскольку это может привести к беременности, сообщает The Independent.

Может, конечно, но просто плавать рядом, мягко говоря, недостаточно.

А вот представительница Комиссии по защите детей Ситти Хикмаватти, курирующая вопросы здоровья и наркотиков, заявила, что «невозможно предугадать, как мужчина отреагирует на появление женщины в бассейне». А если он испытает возбуждение и произойдет эякуляция, плавающие вокруг женщины могут забеременеть – все будет зависеть от «силы сперматозоидов».

Над антинаучными высказываниями чиновницы посмеялись, в том числе и на родине. И хотя она извинилась за свои слова и объяснила, что это ее личное мнение, Хикмаватти грозит отставка. Историю описали зарубежные СМИ, и «благодаря» ей индонезийские чиновники предстали перед всем миром глупыми и необразованными.

Глава Ассоциации врачей Индонезии официально заявила, что забеременеть через воду в бассейне невозможно как минимум потому что сперматозоиды не выживут в хлорированной среде. Но на самом деле они в любом случае не могут сами попасть в организм пловчихи.

В 2009 году гражданка Польши Магдалена Квятковска подала в суд на египетский отель из-за беременности 13-летней дочери. Женщина уверяла, что половых контактов у девочки не было, а зачатие наступило из-за купания в гостиничном бассейне.

Сообразительный

Китаец ощупывал женщин, уверяя, что на них сидит паук. Историю опубликовало South China Morning Post.

29-летний строитель говорил жертве, что у нее на спине сидит паук или сороконожка, и предлагал убрать членистоногое. Делая вид, что смахивает его, мужчина внезапно сообщал, что сороконожка упала за шиворот и «ловил» ее, пробираясь к груди.

От шока женщины даже не пытались его остановить. Причем некоторые из них утверждали, что после этого инцидента из карманов и сумок пропали кошельки. Общая сумма похищенного составила 9,8 тыс. гонконгских долларов (почти 88 тыс. сомов).

Всего от рук злоумышленника пострадали 10 женщин. Он действовал с мая 2019 года, подстерегая жертв в кампусе Китайского университета Гонконга и на железнодорожной станции в Вонкоке — торговом районе Гонконга.

Нападавшего вычислили по камерам видеонаблюдения. Его подозревают в непристойных нападениях и кражах. Мужчине грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Не щадит никого

Самый старый отец в мире умер, закурив в постели. Об этом сообщает издание The Mirror.

104-летний Рамджит Рагав из индийского города Харкхода получил титул «Старейшего отца в мире» в 94 года, когда у него и его 60-летней жены Шакунталы родился сын Викрамджит. Через два года он побил свой рекорд, став отцом новорожденного Ранджита.

Но в 2013 году старшего ребенка похитили, когда Шакунтала заснула на скамейке в больнице. Еще через полгода женщина тайно ушла от Рагава, забрав младшего сына.

Мужчина не мог есть от переживаний и не раз повторял, что ему лучше умереть, чем жить без жены и сыновей.

11 февраля 2020 года сосед Рагава Сабодх заметил пожар у того дома и услышал крики о помощи. Мужчина курил в кровати и случайно поджег простыни.

Сабодх облил Рагава водой и отвез его в больницу. Но несмотря на оказанную помощь, тот скончался от полученных ожогов.

Источник: vesti.kg