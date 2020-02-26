В 38 загранучреждениях Кыргызстана внедрены автоматизированные информационные системы

На сегодняшний день во всех 38 загранучреждениях Кыргызстана внедрены автоматизированные информационные системы (АИС): «Паспорт», «ЗАГС» и «Гражданство».

На сегодняшний день во всех 38 загранучреждениях Кыргызстана внедрены автоматизированные информационные системы (АИС): «Паспорт», «ЗАГС» и «Гражданство». Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, могут получать паспорта в течение 15-20 дней с момента оформления. В старой системе аналогичная процедура занимала от трех до нескольких месяцев.

«С учетом перехода на электронные услуги, реализована возможность оплаты за предоставленные услуги с помощью безналичных платежей. Сокращен уровень бюрократии, максимально приближены регистрационные услуги гражданам, находящимся за пределами страны, облегчена работа консульских работников», - говорится в сообщении.

По состоянию на 24 февраля 2020 года посредством АИС «Паспорт» с момента запуска изготовлено 22 тыс. 315 общегражданских паспортов.

Посредством АИС «ЗАГС» зарегистрировано 3 тыс. 239 записей актов гражданского состояния (514 рождений, 107 браков, остальные – 2618).

Посредством АИС «Консульский учет» зарегистрировано 10 тыс. 318 постановок на консульский учет.

АИС «Гражданство» введена в промышленную эксплуатацию в 6 загранучреждениях: Германия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан (г. Астана), Россия (г. Красноярск, Санкт-Петербург).

Источник: akipress.org