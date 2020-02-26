Депутат Рады от Зеленского взбунтовался против ликвидации русского языка в школах

Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский совместно с коллегой от «Оппозиционной платформы

– За жизнь» Олегом Волошиным зарегистрировали проект изменений в дискриминационный закон «Об образовании», которым предусматривается полный запрет преподавания на русском языке с 1 сентября 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проект с изменениями опубликован на сайте украинского парламента.

Новым законопроектом предлагается вернуть образование на родном языке всех «национальных меньшинств» в полном объеме в учреждениях как среднего, так и высшего образования.

Действующий закон разрешает образование на родном языке исключительно представителям «коренных народов», которым на Украине определили только крымско-татарский народ.

Кроме того, предложено вернуть русскому языку статус «языка международного общения» наряду с английским.

Что касается частных образовательных учреждений всех уровней, то им должно быть разрешено самостоятельно выбирать язык обучения.

Напомним, в апреле прошлого года Еврокомиссия запретила Киеву вводить в действие закон об исключительности украинской мовы и потребовал прислать на изучение в Еврокомиссию дискриминационный закон о государственном языке.

Позже верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер заявил, что «права меньшинств, в том числе в языковой и образовательной сферах, должны быть учтены и соблюдены, согласно с обязательствами Украины перед ОБСЕ и с точки зрения международных норм».



Источник: newdaynews.ru