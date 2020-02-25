Коронавирус скорректирует военные учения США и Южной Кореи

Вашингтон и Сеул обсуждают сокращение программы совместных масштабных военных маневров.

Причина тому – вспышка коронавируса нового типа COVID-2019. Такое заявление сделал глава Минобороны США Марк Эспер.

Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Ген Ду в свою очередь напомнил, что в его стране сложилась очень непростая ситуация по распространению опасного вируса. Противоэпидемические меры накладывают ряд ограничений, например, на перемещения военнослужащих без острой на то необходимости.

Ранее власти Кореи отменили все заседания, а комплекс правительственных зданий был для дезинфекции. Переполох вызван тем, что на одном из массовых мероприятий с участием высокопоставленных представителей власти присутствовал зараженный коронавирусом человек. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее составляет 977 человек, 10 человек скончались, 22 были выписаны из больниц.

Источник: newdaynews.ru