Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов

Последний из военачальников, получивших звание маршала СССР, участник ГКЧП Дмитрий Язов умер в Москве на 96-м году жизни, сообщает Минобороны России.

Последний из военачальников, получивших звание маршала СССР, участник ГКЧП Дмитрий Язов умер в Москве на 96-м году жизни, сообщает Минобороны России. Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет. Это произошло после тяжелой и продолжительной болезни, приводит РИА «Новости» заявление министерства обороны России.

В ноябре 1941 года вступил в Красную армию и участвовал в Великой Отечественной войне. Позднее был награжден орденом Красной Звезды за подвиги в военные годы. После войны продолжил военную карьеру, пройдя путь от командира стрелковой роты до командующего армией.

С 1987 по 1991 годы являлся министром обороны СССР. Под его руководством состоялся вывод советских войск из Афганистана. В апреле 1990-го Язов стал последним из военачальников, получивших звание маршала Советского Союза.

В 1991 году Язов присоединился к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). Танки и тяжелая военная техника были введены в Москву в августе 1991 года по его приказу. В том же месяце Язов был арестован, однако через несколько лет освобожден, а в 1994-м — амнистирован.

Источник: elgezit.kg