Борьба с коронавирусом в Китае: порядок и самоотверженность

«В КНР делают все, чтобы помешать распространению заболевания»

Резкое распространение коронавируса 2019-nCoV испугало весь мир. Но уже сегодня смертельная инфекция идет на спад, чему есть немало признаков.

Например, несколько дней назад Национальная комиссия здравоохранения объявила о том, что благодаря новым методам диагностики за сутки число новых заражений вирусом в Китае сократилось на целую четверть.

По последним данным, четыре китайские провинции уже объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом: Юньнань и Гуйчжоу – с наивысшего первого уровня до третьего, а Гуаньдун и Шаньси с первого до второго. В провинциях Ганьсу и Ляонинь уровень опасности снизили еще раньше.

Излечиваемость от коронавируса в Китае сегодня составляет более 35 процентов.

И не последнюю роль в приближающейся победе над заболеванием играют карантинные меры, принятые китайскими властями.

Карантин: не санкции, а забота

О новом вирусе в Китае узнали в декабре 2019 года. Когда стало ясно, что проблема гораздо серьезнее, чем казалось вначале, власти страны предприняли беспрецедентные меры по обеспечению безопасности населения.

22 января стало известно о решении закрыть на карантин весь город Ухань (11 млн человек), где вирус обнаружили впервые. На следующий день в карантин поместили Хуанган (7 млн человек).

Отменили все поезда и самолеты по обоим направлениям, ограничили внутригородской транспорт. Кафе и кинотеатры закрылись, следуя рекомендациям главных медиков страны, а городские музеи, библиотеки и театры прервали выставки и экскурсии.

Жителей страны и особенно эпицентра распространения вируса – Уханя – попросили во избежание заражения оставаться дома. Для посещения госучреждений, больниц и продуктовых центров начали выдавать специальные пропуски.

Чтобы избежать распространения заразы, китайские власти отменили даже масштабные новогодние гуляния в Пекине. «Запретный город» рядом с площадью Тяньаньмэнь закрыли для посетителей.

15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила гражданам с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться в автобусах, поездах и самолетах. Все, покидающие зону очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней.

На сегодня в специальных карантинных лагерях или под домашним карантином находятся около 760 млн граждан. Сотни тысяч военнослужащих, сотрудников полиции и волонтеров обеспечивают порядок по всей стране.

Граждане понимают серьезность ситуации. Многие из них добровольно перешли на удаленную работу и обучение через Интернет. Из-за массового проявления гражданской сознательности затруднения начали испытывать даже самые опытные провайдеры, что не раз приводило к сбоям в работе Интернет-ресурсов.

В карантин, кстати, помещают не только людей: Народный банк Китая выпустил около 600 млрд юаней новыми банкнотами, а использованные призвал сдавать на ультрафиолетовую или высокотемпературную дезинфекцию. Купюры остаются в карантине от 7 до 14 дней, а деньги из больниц и животных рынков дальнейшей выдаче не подлежат вообще.

Движение наличных средств между провинциями и внутри провинций с самой тяжелой эпидемической ситуацией также приостановили, чтобы снизить риск распространения заражения.

Партия и медицина

В конце января неподалеку от Уханя всего за два дня построили многоэтажную больницу на тысячу человек для пациентов с коронавирусом. Это не барак на скорую руку - в здании есть вода, электричество и интернет.

Изначально медицинский центр Dabie Mountain собирались открыть в мае, но руководство страны решило не ждать так долго.

Через неделю в городе построили еще два госпиталя: «Хуошеншань» и «Лейшеншан». Первый рассчитан на тысячу человек, а второй, площадью 30 тыс. квадратных метров, на 1,5 тысячи. Оба медучреждения тоже возвели в форс-мажорном режиме - за 10 дней. В обеих клиниках есть современное оборудование и специальные боксы для изоляции больных. Часть пациентов примут участие в испытаниях нового противовирусного средства.

И это далеко не все: на территории города строят еще несколько больниц для зараженных атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом.

Медсестра Донг и другие

Особо стоит сказать о героизме врачей, которые грудью встали на защиту соотечественников от опасной болезни. Все соцсети и СМИ уже облетели истории медработниц, которые обрились наголо, чтобы удобнее было надевать защитный костюм и не тратить время на уход за шевелюрой.

Одной из таких стала медсестра Донг Тингтинг, героиня блога «Дневника медсестры в Ухане». 26 января девушка в составе команды из 137 коллег приехала в эпицентр эпидемии из провинции Ляонин – такие бригады отправляют в опечатанный город со всей страны.

«Мы торжественно произнесли присягу для членов партии: «Я готов всем пожертвовать ради партии и народа, и никогда не предам партию» - как будто мы отправлялись на поле битвы», - делится Донг.

Известно, что только в больнице Ухань-Сихе волосы обрезала 31 медсестра. Одна из них, Шань Ся, шутит, что и так хотела изменить прическу:

«Не так, конечно, но ничего, отрастут!» - говорит она.

37-летний врач отделения компьютерной томографии в больнице Уханьского металлургического комбината рассказал журналистам, что все пациенты с кашлем проходят через его кабинет. Однажды его напарник просто потерял сознание во время работы. Он был заражен.

Когда из-за сильного наплыва больных не хватало медицинских материалов и защитной одежды, доктора вышли на работу в обычных медицинских халатах и масках. К счастью, материалы, выделенные правительством, скоро подоспели.

В начале января у самого врача тоже начался кашель, и он отослал свою жену и детей в другой город к родственникам, а сам остался на своем посту. Когда перестал ходить общественный транспорт, мужчина стал приезжать в больницу на велосипеде.

Это не шутки

Но всегда найдутся те, кто не вполне осознает серьезность проблемы, а может, наоборот, прекрасно осознает, и намерен нажиться на ней в тяжелое для страны время. Руководство Китая не намерено церемониться с врагами собственного народа: в стране ввели высшую меру наказания за ряд возможных преступлений, связанных с коронавирусом.

Такими могут стать коррупция, производство и распространение контрафактных медицинских препаратов, злонамеренное заражение коронавирусом других людей и причинение тяжкого вреда медикам, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Второго народного суда средней ступени Пекина.

Всего в Уголовном кодексе КНР описано 21 подобное преступление. Наказанием за 4 из них станет смертная казнь.

Расстрел грозит пациентам, «у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителям патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт». Он станет неотвратимым, если в результате их отказа от карантина и лечения произошло распространение заболевания. Если заражение не привело к чьей-то смерти или серьезному ущербу государственному имуществу, виновнику грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы.

Высшая мера грозит тем, кто «во время эпидемии нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала или плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом».

На казнь отправят чиновника, который «будет злоупотреблять служебным положением для растраты, хищения, мошенничества и других способов незаконного присвоения товарно-материальных ценностей и денежных средств, предназначенных для предотвращения и контроля разного рода бедствий, включая инфекционные эпидемии».

Кроме того, смерть или пожизненное заключение ждет ответственных лиц предприятий, занимающихся производством и продажей лекарственных средств, если они будут производить и сбывать поддельные или некачественные препараты, предназначенные для лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

Впрочем, в суде подчеркнули, что высшую меру будут применять «в крайних случаях».

Опыт Китая пригодился всем

30 января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за коронавируса. Число заразившихся за пределами Китая превысило 2,5 тыс. человек.

Заболевшие есть в 28 странах мира, но за пределами Китая их больше всего в Южной Корее, Японии и Италии.

Каждое государство готово перенимать успешный опыт китайского правительства в борьбе с вирусом. По примеру КНР, страны одна за другой поместили в карантин своих граждан, особенно прибывших из эпидемически опасных зон.

Например, в Италии в карантин поместили десятки городов. Как и в Ухане, там запрещено самовольно посещать или покидать участки, где зафиксировали коронавирус. Отменили занятия в школах и церковные богослужения, закрыты музеи. Все спортивные мероприятия, включая матч чемпионата Италии по футболу, отложили на неопределенный срок. Закрылся даже знаменитый театр «Ла Скала».

Южная Корея стала вторым по крупности страной-очагом распространения коронавируса. Причем более половины заразившихся оказались членами секты «Церковь Иисуса Синчхонджи». Религиозную организацию потребовали закрыть, а правительство страны принимает меры по задержанию ее членов, если те стремятся избежать обследования.

Но и покинуть Корею иностранцам непросто: например, в Израиле борт с соотечественниками отправили обратно в Сеул.

Японский лайнер Diamond Princess, вернувшийся из круиза, вот уже три недели стоит в карантине в порту Йокогама: коронавирус обнаружили у 691 пассажира и члена экипажа. Четверо из них скончались, 36 человек в тяжелом состоянии. Не все довольны пребыванием на судне, но ограничительная мера – это вопрос безопасности тысяч человек.

Официальный представитель МИД КНР в Японии Гэн Шуан недавно заявил о готовности делиться с Японией опытом:

«Мы готовы делиться информацией и опытом с Японией и оказать содействие в соответствии с нуждами японской стороны», - сказал он.

В Иране, где число погибших от вируса достигло восьми, а заразившихся – 43, в 14 провинциях работу временно прекратили школы, вузы и культурные центры. Соседние страны – Ирак, Армения, Турция, Пакистан и Афганистан – закрыли границу с Ираном во избежание распространения коронавируса.

В Кыргызстане не зафиксировали ни одного случая заболевания, однако власти нашей страны тоже не дремлют: по примеру страны-соседа на всех приграничных КПП и в аэропортах действуют бригады медиков, которые обследуют прибывающих с помощью тепловизоров, а тех, чье здоровье вызвало подозрения, помещают в 14-дневный карантин на территории военного госпиталя в селе Беш-Кунгей.

- Коронавирус охватил десятки стран по всему миру, - заметил бывший министр здравоохранения КР Амангельди Жолдошбеков. – Нужно принимать все возможные меры, карантин – это обязательно. Насколько мне известно из общедоступных источников, в Китае делают все, чтобы помешать дальнейшему распространению вируса.

Спорить с этим сложно. Ведь уже в конце января, всего спустя месяц после появления заболевания, гонконгские ученые объявили о создании вакцины от коронавируса. Правда, пройдут месяцы испытаний на животных, прежде чем вакцину впервые опробуют на людях, признался микробиолог Гонконгского университета, профессор Юэн Квок-Юнг.

Что известно о коронавирусе?

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане в провинции Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем и поражает легкие и другие органы. На начальной стадии он напоминает простуду: у больного поднимается температура, начинается кашель. Инкубационный период может достигать двух недель, в течение которых человек уже может заразить ничего не подозревающих окружающих.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на сегодня зарегистрировано около 77 тыс. случаев заражения. Заболевание унесло жизни 2 тыс. 462 граждан Китая. Более 18,2 тыс. выздоровели и покинули медучреждения.



Источник: vesti.kg