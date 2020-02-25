Число жертв коронавирусом составило 2700 человек

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 77 тысяч 658 подтвержденных случаев заболевания.

С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 80 тысяч 130 человек.

По данным ВОЗ на 24 февраля, всего были заражены 79 тысяч 331 человек (из них в материковом Китае — 77 тысяч 262, умерли 2595 заболевших). За пределами материкового Китая в 32 странах и территориях по всему миру зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

Умерли в Китае 2 тысячи 663 человека.

Источник:elgezit.kg