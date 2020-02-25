Коронавирус потенциально может стать пандемией, — ВОЗ

Коронавирус Covid-19, вспышку которого зафиксировали в Италии,обладает потенциалом пандемии.
Коронавирус Covid-19, вспышку которого зафиксировали в Италии,обладает потенциалом пандемии. Об этом на пресс-конференции заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.
По словам Гебреисуса, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.
«Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценки, еще нет», — добавил он.
Он также добавил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.
«Использование слова «пандемия» в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии», — добавил Гебреисус.
Пандемия — сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).
Источник: elgezit.kg
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