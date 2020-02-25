ВОЗ: коронавирус станет смертельной эпидемией для всего мира

Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса COVID-19.
Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса COVID-19. Как заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, на данный момент универсальных подходов в борьбе с вирусом нет, поэтому каждая страна должна самостоятельно оценивать риски.
На брифинге в Женеве Гебрейесус заявил, что заболевание пока носит характер эпидемии, но со временем «имеет потенциал» стать пандемией, сообщает ТАСС. Глава ВОЗ призвал страны «делать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии».
Особенную обеспокоенность ВОЗ вызывает рост числа заболевших граждан в Италии, Южной Кореи и Иране. «В настоящее время мы не наблюдаем неконтролируемое распространение этого вируса по всему миру и высокой смертности», — добавил Гебрейесус.
По данным на 24 февраля в мире выявлено 79 360 случаев заболевания коронавирусом, его жертвами стали 2 619 человек, выздоровели 24 963 человека.
Ранн ВОЗ заявлял, что вспышка коронавируса является чрезвычайной ситуацией международного значения, напоминает RT.
Источник: elgezit.kg
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