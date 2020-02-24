Обманная политика США

Военная техника и вооружение США, оставшиеся от Афганистана и Сирии, были выданы в виде помощи Таджикистану и Узбекистану.

Военная техника и вооружение США, оставшиеся от Афганистана и Сирии, были выданы в виде помощи Таджикистану и Узбекистану. Вследствие этого США проводят настоящий контроль, зондируют таджикских и узбекских сородичей, пытаются привлечь их к себе. Но, кажется, лидеры соседних стран не понимают, что выданная помощь и озвученные красивые слова заканчиваются сожалением.

Даже нецелесообразно рассказывать, в каком положении сегодня страны Африки, Азии, Европы, подвергшиеся обманной политике США. Где ходят США — там война, разруха, смерть и горе, голод, раскол и размежевание, распад вдребезги с исчезновением и другое. Получающее выгоду от такого злоупотребления государство нам подобает назвать государством-хищником. Поскольку работы по восстановления разбитого кыргызского государства возложены на сегодняшнего президента С. Жээнбекова, кыргызскому народу надобно крепко подпоясаться и не жалеть посильную помощь. Ведь окончательно доказано: проводимая США политика, навязываемая в течение 30 лет система, идеология противоречат на 100% кыргызскому народу. Вот, мы во главе с президентом С. Жээнбековым не можем избавиться от потерявших совесть коррупционеров, которые копируют США, не признавая Кудай-тенир. Когда 30 лет назад Акаев попал в капиталистический капкан, узбекский президент И.Каримов показал свою прочность, спас Узбекистан. А теперь с приходом Ш. Мирзиеева берут вооружение США, начинается пережитая нами давным-давно приватизация.

Не дай бог, лишь бы не стало как в реформах Акаева. Ну а таджикский президент оказался человеком, работающим с примеркой на сына. Все видит, знает и полностью исполняет желания США. Ведущие за собой на веревке таджикских, узбекских сородичей США отправили госсекретаря М. Помпео, как волка для выбора на пастбищах самого жирного барана.

Глядя со стороны, показалось, красивые слова М. Помпео как будто запутывают больших и малых ребят. Согласно его медовым речам, оказывается, по его свистку все от мала до велика должны гуртом цепляться и набрасываться на Китай. По сценарию США, ведущие свое хозяйство с экономикой Китая страны Центральной Азии должны погрузиться в болото нищеты, а выгоду должны получать США за океаном. Как говорится, ну и молодецкий у тебя ум, должен же быть предел хитроумию.

Однако в словесной жесткой схватке с госсекретарем М. Помпео кыргызский министр Ч. Айдарбеков вроде по-настоящему дал отпор. Мы представили себе, как тип, чьи нечистые замыслы не осуществились, потерял дар речи. Сопровождавшие его таджикские, узбекские сородичи еле увели волоком. Теперь, пока бессовестный тип не пришел в себя, министру Ч. Айдарбекову надо бы посоветоваться со своими российскими коллегами Шойгу, Лавровым, и отдать охранять кыргызско-таджикскую границу военнослужащим России, тогда тамошняя наемная армия США с ИГИЛом ходили бы, где ходят. Если заполонят наши Баткенский, Лейлекский районы, тогда дело может обернуться скверно.

Если будем смешиваться с ними, перемигиваясь, то явно, в сто раз усложнится различение «кто есть кто». Вот поэтому надо отдать охранять кыргызско-таджикскую границу русским так, чтоб не проскочила мышь, а потом решить свои внутренние проблемы. Какие это проблемы? США ограничивают кыргызских граждан, унижают кыргызов, а мы их сажаем себе на голову с почтением. Тьма-тьмущая американцев с многочисленными НПО ходят в Кыргызстане. И не просто ходят, а выстраиваются перед "Белым домом", чтоб учить якобы уму-разуму. А "Белый дом" до 7 этажа изнутри переполнили «обожающие» США, начиная с проамериканских депутатов.

Источник: газета «Жаны ордо» №3 от 21.02.2020/стр.5