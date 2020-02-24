(Фото) Фантаст предсказал в своем романе вспышку короновируса в Ухане еще 40 лет назад

Фрагменты из двух книг, опубликованных в 1981 и 2008 году, где отчасти предсказывалась эпидемия коронавируса в Ухане, распространились в западных соцсетях.
Фрагменты из двух книг, опубликованных в 1981 и 2008 году, где отчасти предсказывалась эпидемия коронавируса в Ухане, распространились в западных соцсетях. В некоторых случаях они выдаются за одно произведение, пишет информационный портал Ruposters.ru.
Речь идет о книгах The Eyes of Darkness и End of Days: Predictions and prophecies about end of the world.
В первой книге — фантастическом романе 1981 года — упоминается биологическое оружие «Ухань-400», причем по сюжету распространилось оно за пределами китайского города. Вирус из книги был смертельным на 100 процентов и убивал в течение 24 часов, в то время как смертность коронавируса nCoV-2019 составляет около 2 процентов, а сама болезнь может длиться неделями.
Во второй книге, автор которой выдает себя за «медиума и духовного учителя», есть такой фрагмент: «Приблизительно в 2020 году суровая, похожая на пневмонию болезнь распространится по всему земному шару. Она будет поражать легкие и бронхи, а также будет обладать иммунитетом ко всем известным способам лечения». При этом nCoV-2019 может быть побежден человеческим иммунитетом, а разработка вакцины считается вполне возможным вариантом. В книге также нашли много несбывшихся предсказаний подобного толка.
Источник: elgezit.kg
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