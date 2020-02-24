Составлен рейтинг стран с самым быстрым интернетом

Ресурс WebsiteToolTester составил рейтинг стран мира с самым быстрым интернетом опубликовал.
Ресурс WebsiteToolTester составил рейтинг стран мира с самым быстрым интернетом опубликовал. Первое место отдали Тайваню, второе — Сингапуру, а третье — Джерси, острову в проливе Ла-Манш между Англией и Францией. Также в топ-5 вошли страны Северной Европы — Швеция и Дания.
Россия в этом рейтинге заняла 53-е место, уступив Барбадосу, Австралии, Хорватии, Болгарии и даже Мадагаскару. Специалисты WebsiteToolTester подсчитали, что в среднем в России для скачивания видео объемом пять гигабайт потребуется 45 минут 51 секунда. В Тайване, например, на это уйдет лишь восемь минут и две секунды.
На последнем месте рейтинга оказался Йемен, а на предпоследнем — Мавритания.
Источник: elgezit.kg
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