Составлен рейтинг стран с самым быстрым интернетом

Ресурс WebsiteToolTester составил рейтинг стран мира с самым быстрым интернетом опубликовал.

Ресурс WebsiteToolTester составил рейтинг стран мира с самым быстрым интернетом опубликовал. Первое место отдали Тайваню, второе — Сингапуру, а третье — Джерси, острову в проливе Ла-Манш между Англией и Францией. Также в топ-5 вошли страны Северной Европы — Швеция и Дания.

Россия в этом рейтинге заняла 53-е место, уступив Барбадосу, Австралии, Хорватии, Болгарии и даже Мадагаскару. Специалисты WebsiteToolTester подсчитали, что в среднем в России для скачивания видео объемом пять гигабайт потребуется 45 минут 51 секунда. В Тайване, например, на это уйдет лишь восемь минут и две секунды.

На последнем месте рейтинга оказался Йемен, а на предпоследнем — Мавритания.

Источник: elgezit.kg