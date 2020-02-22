Зеленского напугала средневековая дикость голосовавших за него украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно отреагировал на резко негативное отношение украинских граждан к эвакуированным их Китая соотечественникам.
Как передаёт корреспондент, РИА «Новый День», об этом он заявил в специально выпущенном экстренном обращении к нации.
По его словам, такое поведение говорит о том, что Украина – часть не современной, а Средневековой Европы.
«Вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово», – переживает Зеленский.
Напомним, вчера в Новых Санжарах под Полтавой, куда на карантин везли эвакуированных из Китая граждан, собравшаяся толпа подожгла баррикады из покрышек на пути следования колонны из семи автобусов. Когда полицейские БТРы расчистили путь, в автобусы полетели кирпичи и камни.
На многочисленных фото и видео, пересланных журналистами с места события, видно, как напуганы пассажиры, а одна женщина прикрывает телом своих детей от залетающих в салон камней.
Сообщается, что в автобусах чудом никто не пострадал, а колонне удалось прорваться в санаторий.
«Местные жители кричат, что завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными людьми!» – сообщил с места события украинский корреспондент киевского издания «Вести».
Отметим, что на президентских выборах в апреле прошлого года Полтавская область отдала за кандидата Зеленского свыше 80% голосов во втором туре.
Источник: newdaynews.ru
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