Поведение Зеленского вызывает у Путина вопросы

Президент России Владимир Путин не хотел бы окончательно разочаровываться в договороспособности своего украинского коллеги.
Президент России Владимир Путин не хотел бы окончательно разочаровываться в договороспособности своего украинского коллеги. Однако заявления Владимира Зеленского (сразу после встречи в «нормандском формате» в Париже в декабре прошлого года) о том, что он собирается пересмотреть достигнутые договорённости, – вызывают недоумение.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент РФ заявил в интервью для ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Вместе с тем, российский лидер надеется, что шанс наладить отношения с Зеленским ещё остаётся.
«Надежда умирает последней, (шанс) есть», – ответил президент на соответсвующий вопрос ведущего.
«К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», – посетовал Путин.
Тем не менее, президент отметил успехи переговоров с Владимиром Зеленским по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
ИсточниК: newdaynews.ru
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