(Видео) Яркая вспышка и громкий хлопок: метеорит упал в Карелии

В Сегежском районе Карелии в объектив камеры видеонаблюдения попал падающий метеорит.

На кадрах видно, как крупный светящийся шар на большой скорости летит в темном небе над жилыми домами, а затем взрывается – видна яркая вспышка. Очевидцы, по их словам, слышали громкий хлопок.

Судя по видео, выложенному в соцсетях, болид пролетел в небе над Карелией 20 февраля в 04:35 по местному времени. Падение небесного тела продолжалось не более пяти секунд.

Источник: newdaynews.ru