ВОЗ призывает мир подготовиться: коронавирус выходит из-под контроля

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением: есть признаки того, что распространение коронавируса с помощью карантинных мер сделрадиь не удастся.

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением: есть признаки того, что распространение коронавируса с помощью карантинных мер сделрадиь не удастся. Поводом для беспокойства послужила ситуация на Ближнем Востоке и Южной Корее.

Как сообщает «Новый День», если в Китае заболеваемость идет на спад, то в случае с вышеупомянутыми территориями все происходит ровно наоборот. Статистика говорит, что в Китае за минувшие сутки выявлено 397 случаев заболеваемости. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 76 тысяч 288 человек.

В Южной Корее за сутки выявлено уже 340 заболевших, то есть 140 новых случаев за сутки. Около половины всех случаев связаны с религиозной группой на юге страны, сообщает CNN.

Минздрав Ирана подтвердил за минувшие сутки 18 случаев передачи вируса, в том числе четыре случая смерти. Есть информация о том, что первые инфицированные есть на территриях Ливана и Израиля.

Таким образом, ВОЗ призвал мировое сообщество к тому, что вспышка может выйти из-под контроля.



Источник: newdaynews.ru