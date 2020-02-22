ВОЗ призывает мир подготовиться: коронавирус выходит из-под контроля

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением: есть признаки того, что распространение коронавируса с помощью карантинных мер сделрадиь не удастся.
Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением: есть признаки того, что распространение коронавируса с помощью карантинных мер сделрадиь не удастся. Поводом для беспокойства послужила ситуация на Ближнем Востоке и Южной Корее.
Как сообщает «Новый День», если в Китае заболеваемость идет на спад, то в случае с вышеупомянутыми территориями все происходит ровно наоборот. Статистика говорит, что в Китае за минувшие сутки выявлено 397 случаев заболеваемости. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 76 тысяч 288 человек.
В Южной Корее за сутки выявлено уже 340 заболевших, то есть 140 новых случаев за сутки. Около половины всех случаев связаны с религиозной группой на юге страны, сообщает CNN.
Минздрав Ирана подтвердил за минувшие сутки 18 случаев передачи вируса, в том числе четыре случая смерти. Есть информация о том, что первые инфицированные есть на территриях Ливана и Израиля.
Таким образом, ВОЗ призвал мировое сообщество к тому, что вспышка может выйти из-под контроля.
Источник: newdaynews.ru
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