США ужесточают экспортный режим в отношении России

Американские власти намерены ужесточить экспортный режим в отношении России: на определенные типы продукции американским экспортерам придется получать лицензию.
Американские власти намерены ужесточить экспортный режим в отношении России: на определенные типы продукции американским экспортерам придется получать лицензию. Об этом заявили в министерстве торговли США.
В первую очередь, ограничения коснуться продукции, которую можно использовать для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотных летательных аппаратов.
Ужесточение объясняют недостаточной активностью России в «проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведенных в США», а также «серьезностью, с которой Соединенные Штаты воспринимают использование Россией нервнопаралитического вещества «Новичок».
Чтобы до минимума сократить участие в экспортных цепочках подставных компаний и иных посредников, не являющихся конечными потребителями, заявки на выдачу лицензий будут рассматриваться исходя из презумпции отказа.
При этом вопросы о поставках товаров, направленных на развитие сотрудничества России и США в космосе обещают рассматривать «в каждом конкретном случае».
Напомним, ранее США ужесточили экспортный контроль в отношении продукции российских энергетического и оборонного секторов.
Источник: newdaynews.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!