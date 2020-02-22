Автограф Путина продали на аукционе за начальную стоимость

Автограф Владимира Путина продан на торгах аукционного дома «12й стул» за начальную стоимость в 340 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

Автограф Владимира Путина продан на торгах аукционного дома «12й стул» за начальную стоимость в 340 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В качестве лота было выставлено письмо президента России американисту Валентину Зорину от 12 сентября 2001 года, в котором Путин поблагодарил его за подарок – книгу «Неизвестное об известном». Цену за лот никто из принимавших участие в торгах так и не поднял. Имя покупателя автографа Путина не сообщается.

Вместе с тем автограф шведской писательницы Астрид Линдгрен, адресованный поэту Арсению Тарковскому, был продан за 50 тысяч рублей, а коллекция автографов космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой – за 30 тысяч.

Наиболее же востребованными на торгах оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. На аукцион были выставлены заметки, сделанные им при работе над кинофильмом «Зеркало».​

Самую крупную сумму, 650 тысяч рублей, один из участников торгов заплатил за написанный рукой Тарковского фрагмент сценария фильма со сценой убийства курицы. В общей сложности, рукописные материалы Тарковского, его автографы и фотографии были проданы почти за 2 миллиона рублей.

Источник: Азаттык