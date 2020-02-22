Автограф Путина продали на аукционе за начальную стоимость

Автограф Владимира Путина продан на торгах аукционного дома «12й стул» за начальную стоимость в 340 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
Автограф Владимира Путина продан на торгах аукционного дома «12й стул» за начальную стоимость в 340 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В качестве лота было выставлено письмо президента России американисту Валентину Зорину от 12 сентября 2001 года, в котором Путин поблагодарил его за подарок – книгу «Неизвестное об известном». Цену за лот никто из принимавших участие в торгах так и не поднял. Имя покупателя автографа Путина не сообщается.
Вместе с тем автограф шведской писательницы Астрид Линдгрен, адресованный поэту Арсению Тарковскому, был продан за 50 тысяч рублей, а коллекция автографов космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой – за 30 тысяч.
Наиболее же востребованными на торгах оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. На аукцион были выставлены заметки, сделанные им при работе над кинофильмом «Зеркало».
Самую крупную сумму, 650 тысяч рублей, один из участников торгов заплатил за написанный рукой Тарковского фрагмент сценария фильма со сценой убийства курицы. В общей сложности, рукописные материалы Тарковского, его автографы и фотографии были проданы почти за 2 миллиона рублей.
Источник: Азаттык
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