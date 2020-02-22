(Видео) Глава инициативной группы по созданию Демпартии Жанболат Мамай задержан

31-летний активист Жанболат Мамай, глава инициативной группы по созданию оппозиционной Демократической партии, задержан вечером 21 февраля, в канун планируемого этой группой митинга в Алматы.

31-летний активист Жанболат Мамай, глава инициативной группы по созданию оппозиционной Демократической партии, задержан вечером 21 февраля, в канун планируемого этой группой митинга в Алматы. Супруга активиста Инга Иманбай сняла во время прямой трансляции в Facebook’е момент задержания Мамая: несколько полицейских схватили его и затащили в автозак.

По словам Инги Иманбай, задержание произошло у здания административного суда в Каскелене (городе в Алматинской области, центре Карасайского района), где активисты ожидали начала суда по делу задержанного днем в пятницу в Алматы члена инициативной группы по созданию партии Жанбола Рахметуллы. Иманбай говорит, что Мамая увезли в отделение полиции Карасайского района.

Управление полиции района не предоставило комментариев относительно задержания Мамая. Неизвестно, что конкретно ему вменяется.

Жанболат Мамай, бывший редактор ныне закрытой газеты «Саяси қалам – Трибуна», находится под ограничением свободы. В сентябре 2017 года он был приговорен к трем годам ограничения свободы с трехлетним запретом заниматься журналистской деятельностью. Предъявленные Мамаю обвинения в легализации денег, которые, как заявили власти, были выведены из БТА Банка бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, Мамай и его сторонники назвали надуманными.

Инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с Жанболатом Мамаем получила регистрацию в министерстве юстиции в декабре прошлого года. О планах создать эту партию в октябре заявили правозащитник Сергей Дуванов, бывший секретарь Совбеза Тулеген Жукеев, их единомышленники. На 22 февраля группа планировала провести в Алматы учредительный съезд партии, целью которой заявлены демократические реформы в стране. Однако на фоне давления на своих сторонников в регионах – снятия с поездов потенциальных делегатов, направлявшихся в Алматы, задержаний и арестов активистов – инициативная группа 19 февраля объявила об отмене съезда. В группе заявили, что власти чинят им препятствия, и призвали сторонников выйти на митинг на площадь Астана в Алматы.

Согласно действующему в Казахстане закону о политических партиях, для регистрации партии нужно провести учредительный съезд с участием не менее тысячи человек, представляющих по меньшей мере две трети регионов. В рядах партии должно состоять как минимум 40 тысяч человек.

Накануне возможных митингов генеральная прокуратура Казахстана напомнила об ответственности за «несанкционированные акции».

В субботу намечаются две акции протеста. К другому митингу призвали своих сторонников бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов и его движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В Казахстане движение запрещено в 2018 году и признано столичным судом «экстремистской» организацией. В прошлогодней резолюции Европарламента ДВК назван «мирным оппозиционным движением».

В преддверии вероятных митингов в казахстанских городах подверглись административным арестам десятки активистов, в основном участвовавших ранее в протестных акциях. Многим из них вменили «нарушение порядка проведения мирных собраний».

Казахстанское законодательство о мирных собраниях, критикуемое правозащитниками, обязывает граждан получать разрешение властей на проведение митингов, пикетов, шествий, демонстраций.

Источник: Азаттык