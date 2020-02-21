Китай пообещал справиться с эпидемией коронавируса в марте

Китай ликвидирует эпидемию коронавируса Covid-19 во всей стране, кроме провинции Хубэй, до конца февраля.

Китай ликвидирует эпидемию коронавируса Covid-19 во всей стране, кроме провинции Хубэй, до конца февраля. В марте распространение вируса остановят и в Хубэе, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам посла, смертность от коронавируса в Хубэе, ставшим центром распространения заболевания, составляет два процента, по всей стране — 0,55 процента.

Ранее сообщалось, что китайские ученые намерены создать вакцину против коронавируса в апреле-мае этого года. По информации замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпина, сейчас клинические испытания проходят три способа лечения вызываемого коронавирусом заболевания, включая использование стволовых клеток и препарат «Фавипиравир».

По данным на 21 февраля, в Китае общее число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом, составило 2236 человек, заболевших — более 75 тысяч человек, выздоровевших — более 18 тысяч человек.

Источник: ru.reporter.kg