Могут ли граждане Кыргызстана участвовать в грин-карт лотерее 2022? Ответ посольства США

Граждане Кыргызстана по-прежнему будут иметь право участвовать в грин-карт лотерее 2022.

Граждане Кыргызстана по-прежнему будут иметь право участвовать в грин-карт лотерее 2022. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что лотерейный период стартует либо в октябре, либо в ноябре 2020 года. На сайте www.dvlottery.state.gov можно получить дополнительную информацию о датах грин-карт лотереи и процедуре подачи заявления.

Напомним, что в США 22 февраля вступят в силу ограничения по выдаче иммиграционных и «Грин-карт» (Diversity Visa) виз, которые приостанавливают въезд иммигрантов из Кыргызстана.

Как сообщало посольство США в КР, это было сделано «с целью сохранить безопасность и благополучие Соединённых Штатов». Правительство США продолжает выдачу неиммиграционных виз для иных целей, таких как, туризм, бизнес, а также студенческие визы и визы для обменных программ.

Визовые ограничения, как определено в президентской прокламации 9645 (указ), были введены в отношении нескольких стран в связи с недостаточностью мер безопасности в выпускаемых ими документах удостоверяющих личность, как это выяснилось при тщательном анализе. Эти недостатки включают необеспеченность электронными биометрическими паспортами, неуведомленные об утерянных или украденных паспортах, и недостаточная работа по предоставлению информации о подозреваемых террористов.

Источник: ru.reporter.kg