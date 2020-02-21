В Южной Корее два города объявили «зонами особого внимания» из-за вспышки Covid-19

Южная Корея в связи со вспышкой заболевания новым коронавирусом Covid-19 объявила в пятницу города Тэгу (2,4 млн жителей) и Чхондо (50 тыс. жителей) «зонами особого внимания».

Южная Корея в связи со вспышкой заболевания новым коронавирусом Covid-19 объявила в пятницу города Тэгу (2,4 млн жителей) и Чхондо (50 тыс. жителей) «зонами особого внимания». Об этом сообщает «Interfax.ru» со ссылкой на Правительство Южной Кореи

По их информации, премьер-министр Чон Се Гюн в начале заседания правительства по проблеме коронавируса объявил зонами особого внимания города Тэгу и Чхондо, где был зафиксирован внезапный рост числа подтвержденных случаев заболевания.

«Правительство примет специальные меры и сосредоточится на предотвращении распространения Covid-19 на местном уровне. Также мобилизует все ресурсы для борьбы с вирусом», - отметил он.

Кроме этого, агентство «Yonhap» сообщает, что после поездки в свой родной город Тэгу у служащего Военно-морского флота на южнокорейском острове Чеджу было подтверждено заражение новым коронавирусом.

«Первичный тест на Covid-19 показал положительный результат у 22-летнего военного, позднее диагноз был подтвержден. Служащий посещал свой родной город Тэгу с 13 по 18 февраля, после чего вернулся на базу. Сейчас он находится в больнице Чеджу. Как именно он заразился вирусом, пока неизвестно»,- говорится в сообщении.

Министерство обороны Южной Кореи приняло решение запретить всем военнослужащим-срочникам отдыхать и находиться за пределами своей базы, начиная с субботы.

Как известно, в последние дни в Южной Корее наблюдается всплеск числа пациентов заразившихся коронавирусом в Тэгу и прилегающей провинции Северный Кенсан, так как человек с диагностированным позже коронавирусом посетил церковную службу, на которой присутствовали около тысячи человек

В пятницу Сеул сообщил о 52 новых случаях заболевания коронавирусом Covid-19, общее число зараженных в стране достигло 156 человек. Накануне в Южной Корее была подтверждена первая смерть от коронавируса. Жертвой заболевания стал 19-летний пациент в городе Чхондо.

Источник: Кабар