(Видео) В Канаде произошло ДТП с участием 200 автомобилей

На трассе в пригороде канадского Монреаля около 200 машин столкнулись из-за плохой погоды, сообщает телеканал «360».
На трассе в пригороде канадского Монреаля около 200 машин столкнулись из-за плохой погоды, сообщает телеканал «360». Два человека погибли, десятки получили травмы. Очевидцы и журналисты сняли последствия аварии на фото и видео.
По сообщению радиостанции Radio Canada, двое погибших были заблокированы в своих машинах. Их не могли достать в течение нескольких часов. По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили около 70 человек.
Как отмечается, число пострадавших может увеличиться. Среди столкнувшихся машин есть школьный автобус. Пока не ясно, были ли внутри дети. Движение по дороге перекрыли в двух направлениях. На месте ЧП работают экстренные службы. Людей достают из искореженных машин и передают медикам.
Причиной столкновения СМИ называют плохую погоду. Скоростную трассу в этом районе Монреаля давно не чистили от снега и на покрытии образовался лед. Когда случилась эта авария была плохая видимость из-за метели.
Источник: elgezit.kg
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